Affitti brevi in Riviera: con le nuove disposizioni più controlli della polizia locale in sinergia con Fiaip

Savona. “Dopo un periodo di rodaggio, entra in funzione la Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche ed il portale telematico (BDSR) del Ministero del turismo per l’assegnazione del Cin. Il Cin è stato pensato per favorire l’integrazione dei dati sia a livello locale che nazionale per facilitare i controlli contro le irregolarità. Il Cin diventa uno strumento fondamentale anche nella nostra provincia dove purtroppo l’abusivismo è un fenomeno tuttora presente”, lo afferma Fabio Becchi, presidente provinciale di Fiaip Savona.

Le nuove disposizioni prevedono che i proprietari , i gestori di strutture ricettive, nonché i locatori di immobili destinati a locazioni turistiche brevi, debbano attivarsi per ottenere il CIN tramite la Banca Dati Nazionale (Bdsr).

