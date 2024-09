Albenga, il sindaco Tomatis scrive al Prefetto: “Necessario l’esercito per rimuovere fango e pietre nel letto di rii e canali”

Albenga. “Nei giorni scorsi abbiamo riscontrato che, a causa dell’evento calamitoso intercorso nella notte tra il 4 e 5 settembre, il letto dei rii e canali di Albenga si è alzato più di mezzo metro.”spiega il Sindaco Riccardo Tomatis.

Continua il primo cittadino: “La quantità di fango e pietre che si sono accumulate in molti dei nostri corsi d’acqua è ingente e determina un grave rischio, in particolare per le nostre aziende agricole, qualora si verificasse un’altra ondata di maltempo, anche di intensità minore a quella che ci ha colpito nei giorni scorsi.

Il Comune non ha la possibilità di intervenire rapidamente su tutta la rete, per questo, questa mattina, ho chiesto ufficialmente al Prefetto Dott. Carlo De Rogatis l’invio dell’esercito”.

» leggi tutto su www.ivg.it