Bimba finisce in ospedale dopo essere stata investita da un monopattino in zona pedonale

Una bambina di circa 2 anni e mezzo è stata investita in pieno centro alla Spezia nella serata di ieri, martedì 10 settembre, da un monopattino elettrico. Verso le 20.45 in Via Prione, all’altezza del Museo Lia. L’episodio ha suscitato l’attenzione dei clienti dei locali presenti nei dehor all’aperto che affacciano su quella zona di grande passaggio. Alcune persone si sono precipitate per fornire aiuto alla madre, molto spaventata e alla bimba, chiamando i soccorsi. La piccola ha riportato alcune ferite e una contusione. Stando a quanto appreso, sul monopattino viaggiava un uomo che non si sarebbe accorto della presenza della bambina lungo il tragitto che stava percorrendo, colpendola accidentalmente. L’ambulanza della Pubblica assistenza della Spezia ha raggiunto Via Prione in pochi minuti e la bimba, che non ha mai smesso di piangere, è stata soccorsa e trasferita al Sant’Andrea. Sul posto è arrivata anche la Polizia locale per tutti gli accertamenti del caso.

