Bucci “l’Americano”, dagli esordi in politica all’ultimo colpo di scena: chi è il sindaco Doge

Genova. Trattandosi di “Bucci l’Americano” in molti non hanno potuto non notare che l’annuncio della candidatura come presidente della Regione Liguria è caduto proprio l’11 settembre. “Ho un contratto coi genovesi per stare qui fino a giugno 2027 e questa promessa, questo debito coi genovesi voglio mantenerlo fino a giugno 2027”, diceva Marco Bucci il 14 maggio 2024, una settimana dopo il deflagrare dell’inchiesta che ha poi portato alle dimissioni di Toti. E mentre dal centrosinistra già si invocano le dimissioni la destra fa quadrato attorno al sindaco e chiarisce che la candidatura non è un tradimento ma un atto d’amore. Tenuto conto (anche) delle sue condizioni di salute.

Compirà 65 anni il 31 ottobre, Marco Bucci, sindaco di Genova e, da questa mattina, candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Liguria. L’ufficialità è arrivata con una nota congiunta dei leader di Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi.

