Bucci, le voci dal centrodestra: “Persona giusta, una scelta di qualità”

Marco Bucci, attuale sindaco di Genova, nelle scorse ore è stato ufficializzato quale candidato del centrodestra alle imminenti elezioni regionali liguri. Un annuncio al quale com’è normale stanno facendo seguito il commenti della politica. Dall’alveo del centrodestra, ecco la voce di Maria Grazia Frijia, deputata spezzina di Fratelli d’Italia: “Voglio rivolgere i miei migliori auguri a Marco Bucci, candidato per il centrodestra per la Regione Liguria – scrive la vice sindaca del capoluogo -. Bucci è la persona giusta per affrontare questa sfida: con le sue capacità e la sua concretezza, come hanno potuto constatare i liguri, sono certa proseguirà al meglio il lavoro già avviato dall’ex governatore Toti e dalla sua giunta. La Liguria non può permettersi di tornare alla paralisi che l’ha contraddistinta quando la governava la sinistra. Con il centrodestra e Marco Bucci, la regione potrà continuare a intraprendere la strada dello sviluppo, del progresso e della realizzazione di tutte quelle infrastrutture necessarie al benessere dei lavoratori, dei cittadini e di tutti i visitatori della nostra bellissima regione”. “Marco Bucci é la persona giusta per dare continuità alla crescita della nostra Regione, ha dimostrato di essere un ottimo amministratore – il commento del presidente regionale facente funzioni Alessandro Piana, esponente Lega -. Una persona preparata, con cui ho lavorato in questi anni, che ha saputo agire e soprattutto reagire alle difficoltà che si è trovato ad affrontare durante il suo mandato da sindaco, avendo sempre la capacità di dare risposte concrete e rapide ai cittadini. Sono certo che i liguri sapranno apprezzare le sue capacità amministrative e politiche”.

“Il centrodestra ha saputo trovare la migliore sintesi e candidare il sindaco di Genova alla guida della Regione – dichiara il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi -. Una scelta di qualità, un amministratore esperto e capace, che, in caso di vittoria, permetterà alla Liguria di continuare ad essere, grazie ai nove anni di amministrazione di centrodestra, un modello di efficienza, produttività e competitività. Ringraziamo Marco Bucci per aver accettato la candidatura e ringraziamo la nostra deputata Ilaria Cavo, già assessore nella giunta Toti, che, dopo aver dato la disponibilità alla propria candidatura- mantenendo un profilo sempre rispettoso di altri eventuali candidati e leale nei confronti della coalizione-, ha lavorato in questi mesi solo nell’interesse della Liguria e dei liguri, ricevendo un grande apprezzamento registrato da tutti i sondaggi. Un esempio di stile e di dedizione che la rende una risorsa preziosa”. Questa poi la nota dell’Udc ligure: “Il commissario regionale Udc della Liguria Umberto Calcagno e tutto il partito esprimono profonda soddisfazione per la scelta effettuata dai vertici dei partiti nazionali con la partecipazione dell’Udc su Marco Bucci come candidato alla carica di presidente della Regione. Scelta da noi condivisa e caldeggiata per la comunione di valori e d’intenti. Come in passato, l’Udc si schiererà col sindaco Bucci in questa competizione elettorale presentando la propria lista a sostegno. Siamo certi che Bucci saprà riproporre il Modello Genova anche in Regione portando benessere economico e sociale per i cittadini”.

