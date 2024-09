Calcio/ La Psm Rapallo vince ancora in Coppa Italia

La PSM Rapallo vince ancora in Coppa Italia

La PSM conquista la seconda vittoria in coppa . PSM Rapallo-Little Club 4-2 Seconda vittoria in coppa per i ragazzi di Mister Flachi che questa sera sul campo Macera di Rapallo hanno battuto col punteggio di 4 a 2 il Little Club. Sotto di una rete nel primo tempo la PSM ribalta la gara nella ripresa grazie alle reti di Falsini (doppietta per lui )e le singole di Placido e Canessa. “Siamo contenti della prestazione e soprattutto della reazione avuta dai nostri ragazzi,peccato per le due leggerezze commesse sui due gol subiti,ma nel complesso la squadra ha fatto la partita e soprattutto ha creato numerose occasioni da reti colpendo anche un palo”così commenta il DS Fabrizio Maschio . Domenica la PSM ritorna in campo contro la Superba alle ore 16 sempre al campo Macera di Rapallo

