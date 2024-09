Camogli: al Boschetto la solennità dell’Addolorata

Da Alessandro Mortola, cancelliere della Confraternita di Nostra Signora Addolorata



Iniziano oggi al Boschetto di Camogli le celebrazioni per la Solennità Pastorale di N.S.Addolorata, che si concluderanno sabato 14 settembre.

Quest’anno la Confraternita festeggia una ricorrenza speciale: come risulta dall’archivio storico infatti, la statua della “Madonna de Sette Dolori”, che si trova in Santuario, venne acquistata 350 anni or sono, nel 1674.

La spesa necessaria fu di trecento lire. A questi si dovettero poi aggiungere venticinque lire per l’acquisto della cassa, stanghe e ferri.Da Alessandro Mortola, Cancelliere della Confraternita.

