Camogli: Festival della Comunicazione, economia e imprese

Insieme ai grandi temi della scienza e della storia, dell’educazione e del giornalismo, il Festival della Comunicazione ospita quest’anno un ricco palinsesto di appuntamenti dedicati al mondo dell’economia e alle imprese, per declinare il tema Speranze attraverso le questioni del lavoro, dello sviluppo, della sostenibilità e dell’innovazione. Come esplicitato già dal Concept da cui ha preso forma l’edizione 2024, molte sono le domande che meritano riflessione: i modelli economici possono farsi veicolo di speranza mettendosi al servizio degli esseri umani, del presente e del futuro? È possibile un’economia che non guardi in astratto alla crescita, ma offra migliori condizioni di vita alle generazioni attuali e a quanti verranno? È possibile un sistema in cui tutti e ciascuno possano essere liberi di realizzarsi in modo compiuto a partire dai più vulnerabili?

