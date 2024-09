A Camogli torna l’oktoberfest. Venerdì 20 settembre il via alla quinta edizione con inizio alle 19.30 e sabato 21 settembre con inizio alle 19.

Ad attendere i visitatori, in via XX Settembre, tanta birra e i prodotti tipici tirolesi. L’evento è organizzato da Cafe Photo e dall’Associazione culturale “San Fortunato”.

Per prenotazioni 0185 774011.

» leggi tutto su www.levantenews.it