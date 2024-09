Comizio di Forza Nuova e presidio antifascista, tafferugli con la polizia a De Ferrari

Genova. Momenti di tensione e tafferugli nel tardo pomeriggio a De Ferrari in occasione della presentazione del candidato di Forza Nuova alle elezioni regionali alla presenza del segretario nazionale del movimento di estrema destra Roberto Fiore.

Un presidio antifascista era stato convocato per “non lasciare nessuna parata nazista senza risposta”. Alcune centinaia di manifestanti si sono radunati in piazza De Ferrari per poi avvicinarsi al palazzo di via XX Settembre che ospita il BiBi Service, scelto come sede del comizio di Forza Nuova.

» leggi tutto su www.genova24.it