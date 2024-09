Cremonese-Spezia, arbitra Perenzoni di Rovereto. Al VAR Di Martino, già assistente nel 2-2 di Palermo di un anno fa

Sarà Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto l’arbitro che dirigerà la sfida di sabato tra lo Spezia e la Cremonese. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Pagliardini e Politi, con Ancora quarto ufficiale. Al VAR Antonio Di Martino, che sarà assistito da Dionisi. Si tratta solo del terzo incrocio tra Perenzoni e lo Spezia, non molto fortunato con l’arbitro trentino. Due ko in due gare nei precedenti, entrambi in trasferta: 2-0 a Monza, 1-0 con il Como, nella sfida ‘casalinga’ dello Spezia a Cesena lo scorso anno.

Più fortuna invece con il VAR Di Martino, con cui lo Spezia non ha mai perso nei sette incroci. L’arbitro di Teramo è stato in cabina VAR per tre partite dello scorso campionato, con Reggiana, Bari e nel discusso 2-2 di Palermo, con un recupero extra-large e alcune decisioni dubbie. Curiosamente, la prima volta al VAR con lo Spezia di Di Martino arrivò in Serie A, il 16 ottobre 2022. Anche in quel caso era uno Spezia-Cremonese, quella volta al Picco.

