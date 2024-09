Delitto del trapano: il carrozziere indagato nega, ma ad accusarlo ci sono il dna e il vizio del gioco

Genova. Si chiama Fortunato Verduci ed è dipendente in una carrozzeria di Staglieno il 65enne indagato per il delitto del trapano per il quale la Procura ha chiesto l’arresto. Il carrozziere con il vizio del gioco, quando lunedì mattina gli sono arrivati a casa gli investigatori della guardia di finanza e della squadra mobile, ha negato di aver mai conosciuto ‘Antonella’, alias Maria Luigia Borrelli, barbaramente uccisa nel basso di vico degli Indoratori 64, dove si prostituiva per saldare i debiti con gli strozzini.

Le nuove indagini sul Dna

» leggi tutto su www.genova24.it