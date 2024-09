Delitto del trapano, il giudice e i 15 fori sul collo di ‘Antonella’: “Voleva vederla soffrire fino all’ultimo istante di vita”

Genova. Per il gip Alberto Lippini ci sono “gravi precisi e univoci indizi di colpevolezza” che indicano che Fortunato Verduci, il carrozziere 65enne indagato per l’omicidio Luigia Borrelli avvenuto il 5 settembre 1995 in vico degli Indoratori a Genova, sia l’assassino. Nelle 50 pagine del documento con cui respinge la richiesta del sostituto procuratore Patrizia Petruzziello di arrestare il carrozziere, il magistrato descrive passo passo le indagini vecchie e nuove spiegando perché solo oggi si è potuti arrivare alla soluzione del cold case: da un lato l’evoluzione delle tecniche di genetica forense che consentono oggi di estrarre un numero maggiore di marcatori rispetto a trent’anni fa, dall’altro l’inserimento del profilo “in banca dati nazionale del DNA con tutte le comparazioni” (che è pienamente operativa solo da qualche anno, e che “ha consentito di individuare una parentela per via paterna che poi ha condotto all’odierno indagato”.

Decisive le nuove tecniche di genetica forense e la banca dati Dna dei detenuti

» leggi tutto su www.genova24.it