Favale: i 130 anni dalla nascita del genio musicale Cesare Pezzolo

Nel 2025, ricorrono i 130 anni della nascita di Cesare Pezzolo (Favale 1895 – San Francisco, 1959) è stato emigrante per fuggire la miseria, divenne un famoso fisarmonicista, aprì una scuola, formò e diresse un’orchestra da 50 elementi; compose successi suonati ancor oggi come la celebre mazurka “Cesarina”. Sua grande soddisfazione l’essere tornato in Italia e avere portato i genitori sulla sua Cadillac a comperare nei negozi che dieci anni prima gli negavano il credito.

A scoprire e ricostruire la storia di Cesare Pezzolo e della sua famiglia, in primo luogo, Cleto Crino, Rinaldo Cavagnaro, Renato Lagomarsino. Nel 2000 una mostra, allestita a Expo Fontanabuona e poi a Favale in occasione della festa patronale.

