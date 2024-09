“Il museo apre mente e anima”, iniziativa per le scuole del complesso della Cattedrale di Savona

Savona. Anche per l’anno scolastico 2024 – 2025 il Complesso Museale della Cattedrale e Cappella Sistina, insieme al Servizio per la Pastorale Scolastica della Diocesi di Savona-Noli, offre una proposta didattico educativa agli studenti di ogni ordine e grado di scuola. L’iniziativa “Il museo apre mente e anima” si articola in due modalità, previa indicazione da parte dei docenti al momento della prenotazione: una visita guidata integrata con materiali di approfondimento (a partire da ottobre) o una con attività didattica modulata in base all’età o alla classe di appartenenza degli studenti (da gennaio).

Le attività proposte rispecchiano alcuni valori irrinunciabili sotto l’aspetto formativo: flessibilità, ossia la disponibilità a concordare gli aspetti della visita con i docenti al fine di un’eventuale preparazione anticipata in classe; inclusione, finalizzata alla partecipazione e al coinvolgimento di tutti gli studenti; sostenibilità, ossia che per ogni attività proposta si adottano, come stile prioritario, ove possibile, materiali ecosostenibili e di riciclo.

