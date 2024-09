Inglese ricercato in Perù per traffico di droga, lo arresta la Mobile in città

La squadra mobile della Questura della Spezia ha arrestato lunedì scorso un latitante internazionale che risultava ricercato da quattro mesi. L’operazione è scattata verso sera, quando alla sala operativa è arrivato un avviso che segnalava la presenza in città di una persona destinataria di un mandato d’arresto spiccato in Perù lo scorso maggio. I poliziotti hanno raggiunto la struttura ricettiva in cui risultava alloggiato constatando la presenza dell’uomo, un cittadino inglese di 56 anni, identificato e accompagnato presso gli uffici della Questura per gli ulteriori accertamenti.

Dopo i riscontri ottenuti dalla banca dati, in collaborazione con la direzione centrale di Polizia Criminale – servizio cooperazione internazionale di Roma, e dalle impronte digitali prelevate dalla Polizia Scientifica, lo straniero è risultato avere a suo carico un mandato d’arresto emesso dalle autorità peruviane per reato di traffico illecito di sostanze stupefacenti. Il 56enne è stato tratto in arresto e portato nella casa circondariale della Spezia.

