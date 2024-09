La cooperativa sociale “I ragazzi della Luna” gestirà il centro sociale di Bradia a Sarzana

Al termine della seduta di questa mattina la giunta Ponzanelli di Sarzana ha approvato le linee guida per la concessione in comodato gratuito dei locali del Centro Sociale di Bradia alla cooperativa sociale “I ragazzi della Luna” per i prossimi cinque anni con facoltà di proroga per la stessa durata da parte del Comune. Dopo la riconsegna dei locali da parte dell’associazione “Bradia” al termine della convenzione, è stata così trovata una soluzione che consentirà di tenere aperto lo spazio adiacente alla scuola primaria cogliendo la proposta per la realizzazione di attività sociali, culturali e ricreative presentata dalla cooperativa che si propone di assicurare a persone con autismo una vita soddisfacente e adeguati percorsi occupazionali.

“A nome dell’intera città – sottolinea il sindaco Ponzanelli – voglio ringraziare l’associazione Arci Bradia che per 24 anni ha gestito il centro sociale comunale, facendone un punto di riferimento per la comunità scolastica ma anche per l’intero quartiere e per tutti i sarzanesi. Oggi – prosegue – si apre una fase nuova e siamo sinceramente felici di farlo con un progetto che ha una doppia valenza sociale: non solo continuare a fare in modo che il centro sia un punto di riferimento e di aggregazione essenziale per tutti, ma anche renderlo luogo di vera inclusione, con ragazzi e ragazze speciali del nostro territorio che vi presteranno la loro attività lavorativa, grazie alla straordinaria proposta progettuale di Luna Blu. Siamo orgogliosi che questa esperienza, già radicata in altre città, si possa realizzare a Sarzana. Non vediamo l’ora di vivere questa nuova avventura nella nostra città, insieme”.

