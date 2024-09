BB Competition pronta a raggiungere il Bresciano per il Rally Mille Miglia, in programma questo fine settimana. Al via del penultimo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, la scuderia spezzina schiererà Liberato Sulpizio, che, affiancato da Alessio Angeli, tornerà al volante della Hyundai i20 Rally2 del team Friulmotor, vettura equipaggiata con pneumatici Michelin. Un percorso, quello espresso da Sulpizio nel massimo palcoscenico nazionale, che ha visto il pilota laziale concludere ottavo nella classifica “Promozione” dell’ultimo appuntamento disputato, il Rally di Roma Capitale, contesto che ha fatto registrare una notevole progressione in termini di feeling con le nuove coperture, utilizzate per la prima volta in questa stagione sportiva.

Il Rally 1000 Miglia proporrà ai suoi interpreti centoquindici chilometri cronometrati, distribuiti su undici prove speciali: riflettori puntati sulla prova speciale “Pertiche” che, a chiusura del venerdì, garantirà agli appassionati l’emozione della notte e delle corse degli anni d’oro. Venerdì, nel primo pomeriggio, la partenza dal Centro Fiera di Montichiari. L’arrivo è in programma sabato, in Piazzale Arnaldo a Brescia, a partire dalle ore 19:15.

L’articolo La scuderia spezzina BB Competition pronta al Rally Mille Miglia proviene da Città della Spezia.

