Lega replica a Natale: “Voglia di aggrapparsi a poltrona superata da paura di non riuscirci”

La Lega replica alle parole di Davide Natale, segretario regionale del Partito democratico, sulla candidatura a presidente della Regione, per il centrodestra, del sindaco di Genova, Marco Bucci. “Comprendo l’affanno del Pd e del suo segretario regionale: la voglia di aggrapparsi alla poltrona è superata oggi dalla paura di non riuscirci – afferima in una nota la senatrice spezzina Stefania Pucciarelli -. Bucci è tra i sindaci più apprezzati del Paese, un uomo del fare concreto e sempre disponibile. Le parole inutili le lasciamo al Pd e al suo segretario regionale che ben rappresenta quel paradigma di decrescita (in)felice che il centrodestra combatterà sempre. Con Bucci vinceremo, con buona pace di Natale e del Pd”.

“Il consigliere regionale del Pd, Davide Natale, invece di criticare la candidatura del sindaco Marco Bucci a presidente della Regione, farebbe meglio a spiegarci come mai la sinistra nei trent’anni nei quali ha guidato sia il Comune di Genova che la Regione, non è riuscita a fare neppure la metà delle cose che il sindaco Marco Bucci e il centrodestra sono riusciti a fare in nove anni di buon governo – l’intervento di Francesca Corso, assessore del Comune di Genova e candidata con la Lega alle elezioni regionali -. Credo che i liguri non vogliano affatto tornare indietro di decenni e ritrovarsi con una Regione ferma al palo. Quello che Bucci è capace di fare, grazie anche all’ottimo rapporto che lo lega al nostro viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, sia sotto gli occhi di tutti. Genova e la Liguria hanno iniziato un cambiamento epocale che adesso non possiamo permetterci di fermare. È meglio che Natale non si illuda quando dice che Bucci vuole fare il consigliere regionale, perché voglio rassicurarlo che il sindaco si è candidato per vincere e fare il presidente della Regione Liguria”.

