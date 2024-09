“No alle armi nucleari”: il municipio di Quiliano si illumina di rosso “per un mondo libero”

Quiliano. Nella giornata di giovedì 26 settembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione delle armi nucleari, promossa in Italia da Croce Rossa Italiana e Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), le luci della parte esterna dell’ingresso alla sede del palazzo comunale di Quiliano, in località Massapé, saranno colorate di rosso.

Con questo gesto, l’amministrazione comunale “ha infatti accolto la proposta inoltrata a tutti i Comuni soci da Anci, finalizzata a porre in evidenza l’importanza di un mondo libero dalla minaccia delle armi nucleari”.

