Oltre 600 biglietti staccati nel settore ospiti, prosegue la vendita per Cremonese-Spezia

Prosegue la vendita per il settore ospiti dello stadio Zini di Cremona, per la partita di sabato pomeriggio tra i grigiorossi di Stroppa e lo Spezia. A tre giorni dal match sono oltre 600 i biglietti acquistati dai tifosi dello Spezia per la sfida, numeri destinati a crescere nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Le stime raccontano di circa 1000 spezzini attesi allo Zini, dove i biglietti per gli spezzini sono acquistabili solamente nel settore ospiti per i possessori di Eagle Card.

