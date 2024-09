Raccolta stradale del vetro, a Levanto in arrivo 80 “campane” e una macchina “mangiavetro”

Proseguono gli interventi del Comune di Levanto finalizzati al potenziamento e miglioramento del servizio di raccolta dei rifiuti su tutto il territorio della cittadina rivierasca. Dopo la sostituzione dei contenitori per le pile esauste (tolti dalle strade e posizionati nei supermercati e in altri punti di raccolta “protetti”), l’installazione di due isole ecologiche a supporto degli affitti brevi, l’avvio della raccolta porta a porta di pannolini e pannoloni e il

posizionamento sul territorio di bidoni per la raccolta degli oli esausti, ora un finanziamento di 52 mila euro all’interno di un bando di “Anci-Coreve” ha permesso l’acquisto di 80 “campane” per la raccolta del vetro (sostituiranno i vecchi cassonetti), una macchina “mangiavetro” che in cambio del vetro depositato erogherà buoni per ottenere oggetti in omaggio, e la realizzazione di una campagna di comunicazione attraverso la stampa e distribuzione di pieghevoli, volantini, locandine e gadget. “L’accesso a questo congruo finanziamento – spiega l’assessore all’ambiente, Paolo Lizza – ci permette di razionalizzare la raccolta stradale del vetro e di investire su un’informazione che chiarisca agli utenti che gli unici oggetti da depositare per consentire il riciclo totale del vetro sono le bottiglie e i vasetti in vetro: niente ceramica, oggetti di cristallo, lampadine, neon e sacchetti di plastica con cui si trasporta il vetro al contenitore, che vanificano una raccolta efficiente. Il vetro è infatti un materiale che può essere riciclato all’infinito”. Le campane stradali (le operazioni di svuotamento del contenuto saranno gestite da “Acam – Iren”) verranno utilizzate dalle utenze domestiche e sostituiranno i contenitori blu, ormai vecchi e con i coperchi rotti che consentono di introdurvi anche oggetti non conformi oppure stoccati in sacchetti di plastica non riciclabili. I fori sulle campane impediscono invece l’inserimento di materiali non consoni al riciclo. Per le attività commerciali la raccolta proseguirà invece con il ritiro a domicilio mantenendo gli stessi orari. Interessante l’dea della macchina mangiavetro. “È un dispositivo – dice ancora Lizza – che verrà collocato in una zona controllata e che ad ogni corretto conferimento emetterà uno scontrino con dei punti, raccogliendo i quali si avrà la possibilità di ricevere in omaggio dei gadget: tappetini per il mouse, borse di tela, zainetti ed altri oggetti. La campagna informativa sarà invece attivata su tutto il territorio con dépliant, locandine e altro materiale atto a sensibilizzare residenti e turisti ad un corretto uso di questo servizio”.

