Regionali, Bucci pronto a candidarsi presidente per il centrodestra: entro oggi la risposta

Genova. Entro oggi, mercoledì 11 settembre, il sindaco di Genova Marco Bucci scioglierà le riserve sulla proposta di candidatura alla presidenza della Regione Liguria per il centrodestra. Dopo giorni di tentennamenti potrebbe chiudersi con un incredibile coup de théâtre la corsa della coalizione per trovare un profilo in grado di vincere le elezioni dopo le dimissioni di Giovanni Toti.

Tutto è maturato nella giornata di martedì, all’indomani dell’ennesimo vertice a vuoto tra i leader nazionali Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. Dai big romani è partito un pressing selvaggio nei confronti di Bucci, che non era mai stato seriamente sul tavolo come papabile candidato. Ai giornalisti che aspettavano un chiarimento a Palazzo Tursi il sindaco ha fornito una risposta sibillina, studiata parola per parola: “Io la campagna elettorale la faccio in ogni caso“. Non si trattava di una conferma, ma nemmeno di un rifiuto.

