Regionali, Cavo dopo l’investitura di Bucci: “Avevo solo dato disponibilità, nei sondaggi avevo il gradimento più alto”

Liguria. Alla fine la scelta del centrodestra per le regionali è ricaduta sull’insospettabile: il sindaco di Genova Marco Bucci, che ha battuto la “concorrenza” rappresentata dal suo vicesindaco, Pietro Piciocchi, dalla deputata Ilaria Cavo e dal viceministro Edoardo Rixi (che più volte però aveva chiarito di non avere intenzione di correre come candidato presidente.

Cavo e Piciocchi invece avevano da subito dato disponibilità, e proprio la fedelissima totiana sembrava, nelle ultime settimane, avere guadagnato terreno. Non è chiaro se il sorpasso di Bucci l’abbia colta di sorpresa, ma lei comunque ha tenuto a mettere qualche puntino sulle i. E in un post su Facebook ha chiarito che “sulla mia possibile candidatura alla presidenza di Regione Liguria avevo rilasciato solo un commento: ‘Sono a disposizione della coalizione’. Mi è stata chiesta una disponibilità e con senso di responsabilità ho semplicemente detto che si poteva contare sul mio nome nel caso fosse stato ritenuto, in modo condiviso, quello con le migliori possibilità di vittoria per il nostro centrodestra”.

