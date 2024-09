Regionali, Natale (Pd): “Candidare Bucci è come candidare Toti”

Genova. “Candidare Bucci è come candidare Toti. Alla Liguria serve invece quella svolta che solo Orlando e la coalizione che lo sostiene possono assicurare”. Lo dice il segretario regionale del Partito Democratico, Davide Natale, in una lunga nota di commento alla decisione del centrodestra di scegliere come candidato il sindaco di Genova.

“Chi vuole continuare ad avere una sanità allo sfascio con liste d’attesa infinite, nessun nuovo ospedale e carenza di personale e servizi territoriali; chi vuole che i giovani liguri continuino a cercare il loro futuro altrove o chi si accontenta di annunci di nuove infrastrutture senza vederne la realizzazione, o pensa che il posizionamento del rigassificatore a Vado-Savona sia una scelta strategica per il futuro energetico della Regione o che le imprese liguri debbano continuare a soffrire per mancanza di politiche industriali, in Bucci ha il candidato perfetto. Bucci non ha mai preso le distanze dall’ex presidente della Regione, ma ne ha sempre rivendicato la completa sintonia e vicinanza politica. Quindi una politica di pochi per pochissimi”, afferma Natale.

