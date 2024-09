Regionali, svolta nel centrodestra: è Bucci il candidato presidente

Liguria. Marco Bucci ha accettato: sarà lui il candidato del centrodestra alle prossime regionali in Liguria. Lo confermano fonti di partito: il sindaco di Genova ha chiamato i leader nazionali per sciogliere la riserva. A questo punto si attende solo l’ufficializzazione da parte della coalizione.

Una svolta clamorosa maturata nelle ultime ore: lunedì la fumata nera al tavolo nazionale, quindi la mossa di Giorgia Meloni e degli altri leader che hanno fatto di tutto per convincere il sindaco dopo il primo rifiuto incassato a maggio, appena deflagrata l’inchiesta su Giovanni Toti. Soprattutto la premier si sarebbe attivata in extremis per scongiurare una sconfitta in Liguria. Ieri Bucci, dopo aver dichiarato ai cronisti che avrebbe fatto la campagna elettorale “in ogni caso” ha chiesto ventiquattr’ore di tempo per rispondere e oggi, consultati i familiari e i medici che lo seguono, ha detto sì.

