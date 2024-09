Rfi, linea Parma-La Spezia: modifiche alla circolazione per lavori di manutenzione tra Pontremoli e Berceto

Nei fine settimana del 14/15 settembre, del 5/6 ottobre e 23/24 novembre sono programmati lavori di manutenzione sulla linea Parma – La Spezia tra le stazioni di Pontremoli e Berceto su varie travate metalliche in corrispondenza dei viadotti che attraversano i fiumi Taro, Bettinia, Magra ed il Torrente Verde. Durante le attività di cantiere sarà necessario sospendere la circolazione ferroviaria tra Pontremoli e Berceto. Nei fine settimana interessati dai lavori saranno inoltre effettuate numerose attività di manutenzione: all’armamento, agli impianti tecnologici ed alle opere civili ricadenti nella tratta interrotta. Inoltre, nella stazione di Borgo Val di Taro proseguiranno i lavori per migliorare l’accessibilità ai treni. In particolare saranno svolti lavori per l’installazione del nuovo ascensore sul primo marciapiedi. Durante le attività di cantiere, saranno impegnati circa 50 tecnici tra operatori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) e delle ditte appaltatrici. Sono quindi necessarie delle modifiche alla circolazione dei treni del Regionale tra Parma e La Spezia per consentire le attività di manutenzione.

