‘Santa’: appuntamento ai Giardini a Mare per celebrare carriera e successi di Luca Cupido

Un evento per celebrare la carriera di un campione, Luca Cupido, nazionale statunitense di pallanuoto, nativo di Santa Margherita Ligure. È quanto andrà in scena venerdì 13 settembre ai Giardini a Mare, con inizio alle ore 17.00. “Cupido, il mito fra le onde”, questo il titolo della manifestazione organizzata dal Comune per festeggiare la conquista della medaglia di bronzo alle recenti olimpiadi da parte del 29enne. L’evento si aprirà con un’intervista live allo stesso Cupido a cura del giornalista Andrea Ferro. A seguire, distribuzione di gadget, firma di autografi e stampa di foto polaroid in real time. Alle 18.30 si scenderà in acqua nel campo di pallanuoto della “Santa Margherita Ligure Beach Waterpolo” per un’esibizione che vedrà la partecipazione dei vivai di RN Sori e RN Camogli. A chiusura dell’evento, un rinfresco per tutti i partecipanti.

» leggi tutto su www.levantenews.it