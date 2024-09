Senza strada carrabile per tre mesi, gli abitanti di Priano scendono in piazza mercoledì 18 settembre

Genova. Per la prima volta scenderanno in piazza per farsi sentire, per il diritto ad avere una strada che possa consentire ai mezzi di soccorso di raggiungerli in caso di emergenza.

Sono gli abitanti del borgo di Priano, sulle alture di Sestri Ponente, un piccolo paradiso sulla collina che si può raggiungere dalla val Chiaravagna e da piazza Virgo Potens. Nell’immediato dopoguerra a Priano si andava a mangiare nelle varie trattorie che pullulavano nella zona come la Vaccamorta oppure “l’Americano” che aveva anche una sala da ballo. Era un posto di passaggio per le escursioni sulle alture, c’era anche una sede Anpi e oggi la tradizione di convivialità è portata avanti da un’agri-pizzeria che fa dei prodotti della loro terra ingredienti per le pizze gourmet.

