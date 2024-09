Vado Ligure. I movimenti nella rosa del Vado proseguono anche nel mese di settembre. È infatti ufficiale l’ingresso in squadra del centrocampista Angelo Mameli.

Per mister De Lucia un classe 2005 dalle esperienze con Cagliari e Olbia in Serie C, con il quale ha collezionato 15 presenze.

