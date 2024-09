Genova. Nuove fasi e nuovi disagi per i lavori ferroviari del Terzo Valico e del nodo di Genova. Per consentire le attività programmate sarà necessario interrompere alla circolazione in alcune tratte nei prossimi weekend. In particolare saranno fuori uso i binari dal 10 al 13 della stazione Brignole e si fermeranno i treni dalle 22.20 alle 6.20 per lavori a Voltri.

Nei fine settimana 14-15 e 21-22 settembre sono previste le seguenti variazioni:

» leggi tutto su www.genova24.it