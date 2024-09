Da Arpal Liguria

Confermato lo scenario previsto per la giornata odierna: dopo una prima fase più umida che ha portato dalle prime ore del mattino rovesci sul Levante della regione con scrosci di intensità moderata, entriamo in una fase più dinamica che ci accompagnerà fino al pomeriggio con precipitazioni legate in prevalenza a strutture temporalesche.

» leggi tutto su www.levantenews.it