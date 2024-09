Borse di studio da 500 euro per sostenere le iscrizioni al Liceo classico di Sarzana

Incontri di orientamento dedicati al mondo classico e borse di studio da 500 euro per sostenere le iscrizioni al Liceo classico del Parentucelli-Arzelà di Sarzana: questa l’iniziativa ideata dalla Fondazione InCasa, nata a seguito della scomparsa di Emilio Doni, studente e docente al Classico, professore di Fisica alla Normale, amante dell’arte e dell’architettura e figura molto attenta al sociale, nelle sue diverse sfumature, soprattutto la formazione dei giovani e le opere di carità. Il progetto, che vede collaborare Fondazione e un gruppo di lavoro formato da docenti del Parentucelli-Arzelà, è stato illustrato martedì mattina nella sala conferenze dell’istituto; a presieduerlo Barbara Sisti, direttrice del Museo diocesano di Sarzana e delegata dalla Fondazione InCasa, nonché ideatrice dell’iniziativa, affiancata dalla docente Maila Archetti. L’invito alla partecipazione è stato rivolto a tutte le scuole secondarie di primo grado, dalla Val di Magra e da Lerici alla Val di Vara, che hanno inviato alcuni dei loro docenti. Tra i partecipanti, il dirigente scolastico Generoso Cardinale e insegnanti delle scuole medie di Sarzana, Castelnuovo-Ortonovo, Caniparola-Fosdinovo, Lerici, Santo Stefano-Vezzano e Ameglia-Arcola.

Ma torniamo alla proposta, rivolta agli studenti delle classi terze di tutte le scuole invitate la scorsa mattina a Sarzana: si tratterà di una serie di incontri e attività di circa un’ora e mezza, tenuti al Parentucelli-Arzelà da docenti del Classico, tra ottobre e dicembre prossimi, relativi a diversi aspetti della classicità; con l’obbiettivo, come detto, di mitigare le criticità in materia di numero di iscritti dello storico liceo. Ai partecipanti a questi incontri, in caso di iscrizione al Classico per l’anno scolastico 2025/26, la Fondazione InCasa destinerà borse di studio da 500 euro; stanziate ad ora risorse per sostenerne venti. Per informazioni: classicoincasa@gmail.com

