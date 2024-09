Camogli: se le macchine prendono il Potere. La ‘lectio’ di Nello Cristianini al Festival

A proposito di speranza – fil rouge di questa edizione – quando Nello Cristianini saluta il pubblico accorso al suo evento post-inaugurale un raggio di sole squarcia le nubi in cielo. Il Festival della Comunicazione proseguirà nel segno del bel tempo, almeno atmosferico. Il tempo storico – quello che Cristianini tocca nella sua lectio sull’intelligenza artificiale – è invece ancora un tempo aperto a diverse possibilità.

Piccolo passo indietro. Mentre il professore sale sul palco, Danco Singer fa gli onori di casa presentandolo come il numero uno in Italia nel campo dell’intelligenza artificiale. In effetti, il curriculum parla per lui. Cristianini è oggi docente di Intelligenza artificiale all’Università di Bath, nel Regno Unito, dopo aver insegnato a Bristol e a Davis, in California. “La sua ricerca – recita la sua scheda – copre la teoria statistica dell’apprendimento nelle macchine, la comprensione del linguaggio naturale, l’analisi dei contenuti dei social media, e l’impatto etico e sociale delle tecnologie intelligenti”.

» leggi tutto su www.levantenews.it