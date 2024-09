Cannabis light vietata, stop dal Tar al decreto del governo

Liguria. Il Tar del Lazio ha nuovamente frenato la stretta governativa sulla cannabis light, sospendendo per la seconda volta in meno di un anno un decreto che equiparava il cannabidiolo (CBD) alle sostanze stupefacenti. Una scelta, quella del governo, che fin da subito aveva generato aspre critiche da esponenti dei settori agricoli, che consideravano il provvedimento come una scelta ideologica che metteva a rischio centinaia di aziende e migliaia di lavoratori.

Boccata di ossigeno, quindi, per i coltivatori di canapa light: “Il collegio dei giudici – commenta l’associazione che ha fatto ricorso al Tar, Imprenditori Canapa Italia, come riporta Ansa – ha riconosciuto la validità delle nostre argomentazioni, rilevando il grave pericolo economico e sociale che l’applicazione del decreto avrebbe comportato. Questa decisione rappresenta un’importante vittoria per il settore della canapa industriale, che rischiava di subire gravi danni economici”. Già lo scorso ottobre lo stesso Tar del Lazio aveva sospeso il provvedimento firmato dal ministro Orazio Schillaci dichiarandone l’inefficacia”.

