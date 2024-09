Cinquanta chilometri a nuoto nel Golfo dei Poeti, Andrea Oriana vuole un’altra impresa: “Mi piace definirmi esploratore delle acque”

Cinquanta chilometri a nuoto, un’impresa da iron man che Andrea Oriana cercherà di portare a termine tra le acque del nostro Golfo. È lui uno dei protagonisti della Golfo dei Poeti Cup, che la mattina di lunedì 23 settembre vedrà l’atleta 51enne immergersi nelle acque di Cadimare per dare il via all’incredibile avventura. “È un’idea che mi è venuta per rientrare – racconta Oriana a Città della Spezia -, vengo dalla traversata della Manica e del Lago Titicaca che mi hanno lasciato strascichi di salute, che per fortuna ho risolto. Voglio che questa traversata sia un punto di partenza per sfide future. Sarà impegnativo, cinquanta chilometri, ma ho la fortuna di poterlo fare in un mare bellissimo come quello spezzino”.

Una storia incredibile quella dell’atleta di Gravedona, provincia comasca, campione del nuoto in vasca e ora iron man delle lunghe percorrenze: “Saranno circa 15 ore di nuotata. La preparazione è più che altro mentale, ho la fortuna di lavorare con la testa essendo mental coach. Ci si lavora sopra con dei lunghi in mare e con allenamenti stressanti in piscina, perché con i cambi di direzione la piscina ti dà quella marcia in più. Fare avanti indietro per 7-8 ore è alienante, lo fai a ritmi che non sono esasperati ma ti servono per quando sarai in mare, dove non potrai fare pause se non per i rifornimenti”, prosegue Oriana, atleta olimpico ad Atlanta ’96 e capace di conquistare due titoli italiani tra il 1998 e il 2000 nei 200 metri delfino.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com