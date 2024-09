Contship al Green Logistics Expo 2024: la logistica del futuro si progetta a Padova

Il Gruppo Contship Italia, tra i principali player nel settore della logistica integrata e dei trasporti intermodali, sarà tra gli espositori del Green Logistics Expo 2024, importante appuntamento fieristico B2B italiano dedicato alla logistica sostenibile. L’evento, promosso dall’Interporto Padova e dalla Fiera di Padova, si terrà dal 9 all’11 ottobre 2024, offrendo un’occasione unica di incontro tra operatori logistici e protagonisti del mondo della produzione, distribuzione e commercio.

Giunto quest’anno alla sua terza edizione, il Salone Internazionale della Logistica Sostenibile rappresenta un punto di riferimento per tutti gli attori del panorama logistico, del trasporto e dei servizi collegati presenti sul territorio nazionale. “La partecipazione al Green Logistics Expo è un’importante opportunità per condividere i progetti in corso del Gruppo e i progressi in ambito di sostenibilità, dialogando e confrontandoci con gli operatori del settore” afferma Piccarda Tattini, Head of Marketing & External Communication di Contship. “La sostenibilità è un driver sempre più rilevante che orienta la nostra strategia di sviluppo. Ci proponiamo come partner d’eccellenza per i clienti, in quanto crediamo che una logistica moderna sia un elemento chiave di competitività.”

