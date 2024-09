Lunedì 16 settembre alle ore 21.30 nella sede dell’associazione Arthena, in località Le Tre strade 15, a Pozzuolo di Lerici, si svolgerà il primo incontro, gratuito e esplorativo, del corso di Teatro iniziatico diretto da Angelo Tonelli. “Il corso si protrarrà fino a giugno 2024 – si spiega nella presentazione – e culminerà nella messa in scena di una tragedia greca nell’estate 2024, con più repliche, oltre che in performance rituali da definire. Il corso prevede training settimanali di due ore ciascuno, con pratiche di respirazione, improvvisazione, liberazione della voce profonda, meditazione, cocreazione dello spettacolo e altro”. Per informazioni inviare un messaggio Whatsapp al numero 3383153159.

L’articolo Corso di Teatro iniziatico diretto da Angelo Tonelli, lunedì incontro esplorativo gratuito proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com