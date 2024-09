Da Cassana al Castellaro, passeggiata sulla Via dei Monti

Nell’ambito del progetto “Una via, tanti cammini. La Via dei Monti e le sue ramificazioni: intrecci di passi, intrecci di storie”, sostenuto dalla Fondazione Compagnia di S.Paolo e giunto quest’anno alla seconda edizione, sabato 14 settembre nell’ambito delle attività outdoor avrà luogo una passeggiata da Cassana, località Foce, al Castellaro percorrendo un tratto della Via dei Monti o de Pontremolo con rientro seguendo lo stesso percorso dell’andata. In tutto poco più di tre ore complessivamente. L’iniziativa ha luogo il 14 settembre in occasione della Festa dell’Esaltazione della Santa Croce, evento religioso che portava i fedeli sulla collina dove una piccola croce ricorda la ricorrenza. Il contesto, al di là dell’aspetto naturalistico, è caratterizzato dalla presenza di muretti a secco poco al di sotto della cima che ricordano i popolamenti liguri di altura con successivi interventi in età bizantina a difesa del territorio dalla avanzata longobarda. Recentemente il cammino della Via dei Monti che utilizza, per il percorso trekking, un tratto di sentiero nel castagneto dal quale si stacca a metà del percorso, una traccia che porta al castellaro ligure, è stato arricchito di ulteriore segnaletica verticale e orizzontale Cai. Al termine della passeggiata possibilità di degustare alcuni cibi della tradizione locale al Circolo ACLI situato in località Chiesa, raggiungibile in macchina o a piedi in circa venti minuti proseguendo la Via dei Monti in direzione di Brugnato. E’ necessaria la prenotazione contattando il numero indicato nella locandina dell’evento.

