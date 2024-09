D’Angelo: “In porta giocherà Gori, l’esperienza conta. Reca è tornato, ha voluto lo Spezia”

Il tempo della sosta è ormai giunto al termine e per la capolista Spezia il prossimo ostacolo si chiama Cremonese. “Queste due settimane sono andate bene, abbiamo lavorato sotto tanti punti di vista, cercando di creare ancor di più un’identità calcistica. Abbiamo avuto tanti allenamenti per farlo, sono molto soddisfatto”, spiega in conferenza stampa Luca D’Angelo. Giorni di lavoro lontano dallo Spezia anche per Adam Nagy e Pio Esposito, rientrati in gruppo negli scorsi giorni e a disposizione per la trasferta dello Zini: “Sono tornati e stanno bene, è importante. Faranno parte della partita, poi vedremo se dall’inizio o a partita in corso. Hanno fatto due allenamenti completi con la squadra, compreso quello di domani, ma saranno a disposizione”.

Una tegola per la squadra di D’Angelo è l’infortunio di Fallou Sarr, che ne avrà per qualche mese. Ma il sostituto è pronto, Stefano Gori: “Penso giocherà Gori perché è più pronto di Mascardi in questo momento. Di Mascardi ho una grandissima considerazione, ma in questo momento abbiamo bisogno di un portiere più esperto. L’esperienza in questo momento è una qualità fondamentale. Mascardi è il presente e il futuro dello Spezia nel ruolo di portiere”, prosegue D’Angelo.

