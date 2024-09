Derby Genoa Samp, provocazioni tra tifosi sul “museo vuoto”: “Lo riempiremo coi trofei del 5 maggio”

Genova. Si inizia a scaldare l’atmosfera per il prossimo Derby della Lanterna previsto per mercoledì 25 settembre e valevole per i sedicesimi di finale della Coppa Italia. Mentre sono partite le vendite dei biglietti e le tifoserie organizzate stanno lavorando alle coreografie da portare sugli spalti del Ferraris, la rivalità tra le due tifoserie è tornata ad infiammarsi sui social. E non solo.

Nel giro di poche ore, infatti, è andato in scena un botta e risposta che ha letteralmente fatto schizzare la temperatura del tifo, riportando il calendario indietro alle convulse giornate del maggio scorso quando Genova fu travolta da una serie di scontri, anche violenti, tra ultras.

