finiscequi, l’Università di Genova aderisce alla campagna contro molestie e discriminazioni

Genova. L’Università di Genova aderisce alla campagna lanciata da UniTrento contro ogni forma di discriminazione tra le mura dell’ateneo. Si chiama #finiscequi, e ha come obiettivo stimolare una riflessione sul linguaggio e rifiutare formalmente ogni affermazione lesiva basata su genere, etnia, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità, età e religione.

La campagna è finalizzata a promuovere la possibilità di rivolgersi alla consulente di fiducia, al comitato per le pari opportunità o al comitato unico di garanzia per segnalazioni di molestie e discriminazioni o semplicemente per un confronto. Nelle sedi di UniGe e sui social sono già stati diffusi i manifesti che riportano alcune dele frasi comuni che a una prima lettura appaiono neutre e inoffensive, ma che contestualizzate e specificate svelano discriminazioni, esclusioni, molestie. Frasi che possono causare disagio, escludere, discriminare, emarginare.

