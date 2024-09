La Spezia Brewig Company saluta dopo otto anni: “Grazie a tutti i nostri bevitori”

La Spezia Brewing Company, birrificio artigianale in Viale Amendola, saluta dopo otto anni. “Nessuno può dire che non ci abbiamo provato”, scrivono in un messaggio via social in cui fanno il punto su una serie di difficoltà materiali che hanno portato alla decisione. “Cerchiamo da tempo una nuova sede ma non abbiamo trovato nulla. Dopo un anno di massima produzione, il nostro anno migliore, ci rendiamo conto che non abbiamo la capacità di produrre il volume necessario per continuare”, spiegano. Da parte del birrificio, che appare anche nella Guida alle birre d’Italia edita da Slow Food, non mancano un affettuoso grazie “a tutti i nostri bevitori, ai nostri clienti e a tutti gli amici degli altri birrifici che abbiamo incontrato nel corso degli anni. Ragazzi, siete fantastici!”, né uno sguardo al futuro: “Abbiamo alcune nuove idee per il birrificio ma niente di definitivo, salvo il fatto che non continueremo come stiamo facendo oggi. Abbiamo il nostro locale almeno fino a dicembre, quindi continueremo a vendere la nostra birra finché il magazzino non sarà vuoto. Ciò significa ancora qualche mese”, scrivono, annunciando infine l’arrivo di una nuova Ipa, disponibile da inizio ottobre.

L’articolo Borse di studio da 500 euro per sostenere le iscrizioni al Liceo classico di Sarzana proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com