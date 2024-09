Maltempo, temperature in picchiata anche a Genova: 5 gradi in meno in pochi minuti

Genova. Ci siamo svegliati in estate, andremo a dormire in autunno: anche il repentino cambio di scenario meteorologico che sta interessando Genova e la Liguria (e tutto il Nord Italia) non sarà definitivo, l’abbassamento improvviso delle temperature ha colto di sorpresa molte persone. Almeno tra i non addetti ai lavori.

Tra mezzogiorno e il primo pomeriggio, in concomitanza di un temporale, le temperature a Genova sono crollate di 5-7 gradi. Un lasso di tempo ristretto che ha visto registrare 14.5 gradi di massima nella zona del Castellaccio, sotto al Righi, 18 gradi di massima a Quezzi, 20 gradi al porto antico. Ieri, anche senza il sole che splendeva, la colonnina di Mercurio era ben più alta.

