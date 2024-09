Miro Luperi inagibile, Comune di Sarzana ha affidato perizia e collaudo dei lavori

Dopo che la Figc – Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato alla Fezzanese, società che con la Tarros, disputa le proprie partite al Miro Luperi di Sarzana, la necessità di rinnovare il Verbale della Commissione Comunale di Vigilanza (trascorsi ormai oltre dieci anni dalla sua redazione) l’ufficio tecnico del Comune ha avviato l’iter per la manutenzione straordinaria della tribuna dello stadio. “L’ente – si legge – ha richiesto alla società Tarros, in qualità dii gestore dell’impianto, di inviare domanda specifica di convocazione della Commissione Comunale di Vigilanza, completa della documentazione aggiornata dello stato di fatto della struttura e certificazione degli impianti”. Parallelamente, in attesa della documentazione, l’Ufficio Tecnico ha svolto un sopralluogo presso la struttura sportiva riscontrando varie criticità sulla parte muraria, in modo principale nella tribuna coperta. Per effettuare gli interventi di manutenzione prima della commissione il Comune si è quindi attivato per effettuare le verifiche tecniche e realizzare perizia e collaudo dei lavori da realizzarsi. L’ingegner Pucci – che già nel 2006 aveva redatto il cerficato di agibilità – ha presentato un preventivo per un totale di 19.497 euro.

