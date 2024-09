Ne: aggredita dal convivente finisce all’ospedale

Ancora violenza nella notte in un’abitazione di Ne. Un uomo nella notte ha aggredito la compagna nell’abitazione dove vivevano, causandole lesioni. E’ accaduto in Val Graveglia poco dopo l’1.30. Non sono stati resi noti i motivi per cui l’uomo ha aggredito la donna. La paziente è stata presa in consegna dalla Croce Rossa di Cogorno e trasportata al pronto soccorso di Lavagna. Sono intervenuti i carabinieri di Sestri Levante che stanno svolgendo accurate indagini ed invieranno un dettagliato rapporto alla Procura. All’uomo è già stato imposto l’allontanamento dalla casa e il divieto di avvicinamento alla donna.

