Nuoto/ Gli Under 12 del Rapallo all’Arena Festival di Ostia

Dall’ufficio stampa del Rapallo Nuoto e Pallanuoto

Inizia oggi l’avventura per la squadra esordienti (Under 12) di pallanuoto della Rapallo Nuoto che si è qualificata per le finali Nazionali di categoria del Waterpolo Arena Festival in programma a Ostia fino al 15 settembre 2024. Un evento prestigioso che vedrà la partecipazione di 24 squadre provenienti da tutta Italia, pronte a darsi battaglia per emergere nel panorama della pallanuoto giovanile.

La Rapallo Nuoto è stata inserita nel Girone 1, dove si confronterà con avversarie di grande calibro: Roma Nuoto, CC Ortigia 1928, Sport Project, RN Verona e Vela Nuoto Ancona. Un girone impegnativo che metterà alla prova i giovani atleti, ma che rappresenta anche un’occasione unica per crescere e imparare.

“Avremo modo di metterci in gioco contro squadre di alto livello. Sono contenta per i ragazzi, sono contenta di questa esperienza per loro perché è un momento che si porteranno per sempre dentro. Essere presenti a questa competizione è già un grande risultato che ci ripaga del lavoro svolto durante l’anno” ha dichiarato Giulia Fiore che insieme a Lorenzo Presti forma lo staff tecnico.

Di seguito i nomi che compongono la rosa:

1. Glielmi Filippo

2. Devoto Sergio

3. Ligorio Riccardo

4. Grandetti Gaia

5. Felugo Nina

6. Figari Andrea

7. Franco Jacopo

8. Gasparian Tommaso

9. Scalise Elia

10. Spanò Sofia

11. Merlo Mattia

12. Larosa Jacopo

13. Catenazzo Damiano

14. Bassi Anita

15. Agliusta Ginevra

16. Seminara Giacomo