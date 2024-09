Pd: “Ospedale, servono interventi immediati di manutenzione. E quali sono soluzioni per carenza letti per acuti?”

“Nuovamente, nella notte tra il 10 e l’11 settembre, si è verificata una situazione ingestibile al Pronto soccorso del Sant’Andrea, con pazienti in attesa dal giorno prima”. Lo afferma in una nota il gruppo consiliare spezzino del Partito democratico. Per Giannetti, Cattani, Sommovigo, Falugiani, Montefiori e Raffaelli, “questo è il risultato della precarietà delle strutture che un anno fa ha portato a decidere, colpevolmente perché potevano essere individuate altre soluzioni, la chiusura di 20 posti letto di medicina, aggravando ulteriormente una situazione già precaria”. E proseguono: “Chiediamo al sindaco e ad Asl 5, visto che il taglio dei 20 posti di medicina ha, come previsto, peggiorato notevolmente la gestione dei pazienti che accedono al Pronto soccorso, quali soluzioni abbiano per ovviare ad una serissima criticità: la carenza posti letto in una struttura ospedaliera per acuti, che mostra sempre di più i suoi limiti, limiti che non potranno essere superati se non con la realizzazione del Nuovo Ospedale del Felettino, sulla quale non esistono tempi realmente certi”. Il gruppo consiliare chiede infine “interventi immediati di manutenzione in diverse parti dell’Ospedale Sant’Andrea. Le immagini dell’ingresso di gastroenterologia e di alcuni spogliatoi sono eloquenti del degrado di molti luoghi ai quali afferiscono sia i pazienti che il personale”.

