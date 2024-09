Regionali 2024, ora è corsa alla lista civica “Vince Liguria” a sostegno di Marco Bucci

Liguria. La notizia improvvisa e clamorosa della candidatura di Marco Bucci alla presidenza della Regione Liguria per il centrodestra ha gettato un macigno nello stagno degli equilibri interni della coalizione. E mentre mancano poco più di due settimane al termine per la chiusura delle liste, non si escludono ulteriori sorprese tra cambi di casacca e riposizionamenti dettati da simpatie o più spesso strategie per assicurarsi un migliore piazzamento.

Se fino a lunedì aleggiava l’incertezza sul candidato e prevalevano i tentativi di accasarsi tra le fila dei partiti nazionali, a loro volta cannibalizzati negli anni dalla Lista Toti pigliatutto, la discesa in campo di un profilo “forte” come Bucci ha risollevato decisamente le quotazioni dell’area civica, un piatto potenzialmente molto ricco. Ieri il sindaco di Genova, parlando a lungo coi giornalisti all’uscita della Città metropolitana, ha confermato quello che era l’orientamento iniziale: accanto a Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia sulla scheda ci sarà una sola lista civica che si chiamerà probabilmente Vince Liguria, sul modello della sua Vince Genova, una suggestione che si era fatta largo già nei giorni successivi alle dimissioni di Toti.

» leggi tutto su www.ivg.it