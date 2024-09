Regionali, è di nuovo Bucci-mania: boom di chiamate per la campagna elettorale

Genova. Nell’entourage di Bucci si dice che una risposta così non se l’aspettava nessuno. Decine di persone che stanno contattando il sindaco e i suoi collaboratori per mettersi a disposizione in vista della campagna elettorale, e non solo per candidarsi. A giudicare dai primi effetti sembra che la mossa del centrodestra, a prescindere dai giudizi di merito, sia stata azzeccata sul piano politico: la candidatura del primo cittadino genovese ha risvegliato gli entusiasmi in un ambiente percorso dall’imbarazzo per la mancata convergenza su un nome condiviso, con pronostici nefasti sull’esito del voto. Ora, invece, è tornata la voglia di vincere.

Data la rapidità degli eventi, il cantiere è stato aperto da poche ore e avrà bisogno di qualche giorno per fissare i punti fondamentali. A partire dalla lista civica che – è stato ribadito oggi – sarà solo una e si ispirerà nel logo alla formazione che alle elezioni del 2022 è risultata prima forza della coalizione totalizzando più del 19% (sul 55,49% totale al primo turno). Salvo sorprese, quindi, si chiamerà Vince Liguria e metterà insieme qualche totiano, alcuni nomi concordati con Claudio Scajola e in gran parte – almeno su Genova – i fedelissimi del sindaco. Non si esclude tuttavia che possano presentarsi altre liste politiche non connesse ai partiti principali della coalizione, come quella dell’Udc.

